SimpleOne оптимизировала Low-code платформу и увеличила ее производительность в 16 раз

Компания SimpleOne, направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG, завершила масштабную оптимизацию Low-code платформы, основанную на анализе реальных сценариев клиентов. В течение нескольких лет компания инвестировала в развитие флагманского продукта, и по итогам добилась увеличения производительности от первоначальных показателей в 16 раз. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Результаты подтвердило нагрузочное тестирование, в ходе которого платформа SimpleOne выдержала нагрузку свыше 1 млн пользовательских обращений в месяц. Производительность соответствует потребностям крупных и очень крупных компаний, которые являются целевой аудиторией SimpleOne.

Компания провела системную работу над архитектурой платформы, чтобы она обеспечивала масштабные нагрузки крупных заказчиков. SimpleOne внедрила горизонтальное масштабирование API, разделила операции чтения и записи по узлам базы данных, оптимизировала работу с соединениями через PgBouncer и настроила многоуровневое кеширование. Архитектурные решения позволили устранить узкие места производительности системы и обеспечить стабильную работу при пиковых нагрузках.

Для проверки результатов оптимизации SimpleOne использовала методологию измерения производительности Low-code платформ, которая наиболее соответствует реальным бизнес-задачам крупных компаний: компания оценивает количество завершённых пользовательских обращений в единицу времени, а не просто технические запросы к системе. Один бизнес-сценарий порождал десятки внутренних операций, распределённых по компонентам платформы.

После первого этапа оптимизации производительность выросла на 580%. Второй этап завершился с повышением производительности в 16 раз. Для проверки показателей в тестовой среде использовался существующий сценарий одного из клиентов SimpleOne на базе бизнес-приложения SimpleOne ITSM.

«Мы целенаправленно готовили платформу к работе с крупнейшими российскими компаниями. Увеличение производительности — это не просто технологическое достижение, а возможность автоматизировать процессы в организациях с десятками тысяч сотрудников. SimpleOne готова справляться с нагрузками уровня Enterprise без компромиссов в функциональности и гибкости», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne.