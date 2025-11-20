Разделы

Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — на что потратят тринадцатые зарплаты

Каждый второй работающий россиянин рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты. В опросе SuperJob приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй работающий россиянин ожидает получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Второй год подряд количество россиян, рассчитывающих на тринадцатые зарплаты, максимально: 52% в 2024 г. и 50% сейчас. Нет надежд по получение годового бонуса у 41% респондентов, а каждый одиннадцатый (9%) затруднился с прогнозом.

Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (52%), чем среди женщин (48%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 54%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает каждый второй (50%), тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 44%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц — 62%.

Цифровизация

Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (17% опрошенных). 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 14% — пустят финансы на нужды семьи, по 8% — на текущие расходы или ремонт. 7% россиян отложат годовые премии в сбережения. Еще 7% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 4% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 562. Время проведения: 10—18 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: три тыс. респондентов

