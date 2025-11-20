Первая «Яндекс Станция» станет экспонатом в Московском музее дизайна в Новой Третьяковке

Коллекцию Московского музея дизайна пополнила оригинальная «Яндекс Станция» первого поколения. Устройство символизирует начало эпохи «Алисы» и веху промышленного дизайна — абсолютно новую для своего времени категорию домашней электроники под управлением виртуальных ассистентов. Об этом CNews сообщили представители Московского музея дизайна.

«В коллекции Музея — не просто умная колонка первого выпуска, а исторический экземпляр. Это буквально первая проданная «Яндекс Станция», полученная музеем от владельца, который приобрел устройство в 2018 г.», — сказала генеральный директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Оригинальная «Яндекс Станция» выпускалась в трех цветовых вариантах — черном, сером и фиолетовом, однако на старте продаж были доступны лишь устройства черного цвета. Внешний вид «Станции» положил начало оригинальному дизайн-коду умных колонок «Яндекса»: корпус колонки выполнен из пластика и алюминия, он представляет собой параллелепипед со скругленными гранями. Внутри корпуса — пять акустических элементов. В разработке первой «Станции», наряду с инженерами «Яндекса», участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

«Станция» первого поколения станет частью постоянной экспозиции Музея дизайна в рамках выставки «110 | Российский дизайн 1915–2025». Колонка будет выставляться в окружении ранних прототипов того же устройства, которые согласились передать его создатели и «Яндекс».