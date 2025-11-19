Разделы

«М.Видео» фиксирует рост продаж портативных плееров за девять месяцев 2025 г. в 2,2 раза год к году

«М.Видео» фиксирует резкий рост популярности портативных медиаплееров. За январь-сентябрь 2025 г. в России было продано около 100 тыс. таких устройств против 45 тыс. год годом ранее, а объем рынка в денежном выражении вырос почти в два раза и достиг порядка 83 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Рынок портативных медиаплееров вошел в активную фазу роста начиная с февраля 2025 г. По сравнению с 2024 г. в феврале 2025 г. продажи таких устройств выросли на 30% относительно 2024 г., в марте 2025 г.— на 41%, в апреле 2025 г. на 38%, в мае 2025 г. на 56%, в июне 2025 г. на 66%. Летом и в начале осени 2025 г. рост рынка достиг максимальных значений: 94% в июле, 100% в августе и 119% в сентябре. Это отражает смещение интереса покупателей в сторону отдельных устройств для аудиоконтента без лишних функций.

Структура спроса полностью смещена в пользу минималистичных решений, напоминающих ретроплееры. В январе–сентябре 2025 г. до 85% всех проданных медиаплееров составили модели без сенсорного экрана, а до 62% — устройства без поддержки проигрывания видео. По сравнению с 2024 г. доля таких устройств заметно увеличилась, что подтверждает растущий интерес покупателей к компактным, автономным медиаплеерам без визуального контента.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

По итогам девяти месяцев 2025 г. крупнейшими брендами в количественном и денежном выражении стали Digma (41% в штуках и 28,8% в деньгах), небрендированные устройства (23,8% и 11,9%) и Vita Musica с долями 13,7 и 6% соответственно.

Ведущий менеджер товарной категории «Кино и звук» компании «М.Видео» Александр Кулеш: «Мы видим, что интерес к портативным медиаплеерам растет не только из-за компактности и автономности, но и благодаря возвращению ретроэстетики. Покупатели выбирают такие устройства как альтернативу перегруженным смартфонам — отдельный плеер позволяет слушать музыку и подкасты без постоянного потока уведомлений и визуального шума. Это становится способом перезагрузиться и сфокусироваться на контенте, и именно такой формат сегодня стал основным драйвером роста спроса на подобные устройства».

