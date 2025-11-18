Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по разработке плагина для PLM-системы производителя промышленного инструмента. Решение позволило полностью автоматизировать рутинный процесс формирования пакетов конструкторской документации, сократив время операции с нескольких минут до секунд и минимизировав влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ежедневно инженерам компании-заказчика приходилось по несколько раз вручную искать в системе нужные файлы, собирать их в пакет, формировать цифровые двойники изделия и отправлять исполнителям. Процесс был не только медленным, но и подверженным риску ошибок из-за многократного повторения однотипных действий. В существующей PLM-системе не было реализовано решение для заказчика в базовой конфигурации.

Заказчик уже был клиентом «Софтлайн Решений», приобретал различное ПО. Он снова обратился к проверенному ИТ-партнеру благодаря долгосрочным отношениям и наличию у «Софтлайн Решений» квалифицированных технических экспертов, готовых реализовать проект. Это было особенно важно, так как в этот раз заказчик нуждался не просто в поставке, а в комплексной сервисной услуге.

PLM-система заказчика позволяла автоматизировать процесс путем создания библиотеки с программным модулем. Команда «Софтлайн Решений» выполнила полный цикл работ: оценила задачу, согласовала объем и архитектуру решения и разработала специализированный плагин. После демонстрации и тестирования минимально жизнеспособного продукта (MVP) была учтена обратная связь и проведены доработки.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Проект был реализован в сжатые сроки. Главным результатом стало ускорение процесса в 60 раз.

«Уверенность заказчика в том, что он может обратиться к нам с любой, даже узкоспециальной задачей, и получить полноценное решение, создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Таким образом, сегодняшний «небольшой» проект — это прямой вклад в завтрашние стабильные отношения с клиентом и более масштабные совместные проекты. Наличие в департаменте САПР экспертов, способных быстро разработать и внедрить инструмент для решения конкретных бизнес-задач, — это наше ключевое конкурентное преимущество. Мы не просто продаем софт, мы глубоко погружаемся в процессы клиента и предлагаем точечные, максимально эффективные решения», — сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Обзор: Telecom API 2025

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/