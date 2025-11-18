«Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по разработке плагина для PLM-системы производителя промышленного инструмента. Решение позволило полностью автоматизировать рутинный процесс формирования пакетов конструкторской документации, сократив время операции с нескольких минут до секунд и минимизировав влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ежедневно инженерам компании-заказчика приходилось по несколько раз вручную искать в системе нужные файлы, собирать их в пакет, формировать цифровые двойники изделия и отправлять исполнителям. Процесс был не только медленным, но и подверженным риску ошибок из-за многократного повторения однотипных действий. В существующей PLM-системе не было реализовано решение для заказчика в базовой конфигурации.

Заказчик уже был клиентом «Софтлайн Решений», приобретал различное ПО. Он снова обратился к проверенному ИТ-партнеру благодаря долгосрочным отношениям и наличию у «Софтлайн Решений» квалифицированных технических экспертов, готовых реализовать проект. Это было особенно важно, так как в этот раз заказчик нуждался не просто в поставке, а в комплексной сервисной услуге.

PLM-система заказчика позволяла автоматизировать процесс путем создания библиотеки с программным модулем. Команда «Софтлайн Решений» выполнила полный цикл работ: оценила задачу, согласовала объем и архитектуру решения и разработала специализированный плагин. После демонстрации и тестирования минимально жизнеспособного продукта (MVP) была учтена обратная связь и проведены доработки.

Проект был реализован в сжатые сроки. Главным результатом стало ускорение процесса в 60 раз.

«Уверенность заказчика в том, что он может обратиться к нам с любой, даже узкоспециальной задачей, и получить полноценное решение, создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Таким образом, сегодняшний «небольшой» проект — это прямой вклад в завтрашние стабильные отношения с клиентом и более масштабные совместные проекты. Наличие в департаменте САПР экспертов, способных быстро разработать и внедрить инструмент для решения конкретных бизнес-задач, — это наше ключевое конкурентное преимущество. Мы не просто продаем софт, мы глубоко погружаемся в процессы клиента и предлагаем точечные, максимально эффективные решения», — сказал Павел Карпов, руководитель проектов внедрения департамента САПР и ГИС ГК Softline.