К конкурентам уходят за зарплатой, карьерой и удобным графиком

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что 79% работающих россиян не исключают возможности перехода к конкурентам. В опросе приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство россиян — 75% — не исключает для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях. 4% респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 6% категорически отвергают такую возможность.

Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях — 79% против 69% среди женщин. При этом россиянки почти в два раза чаще мужчин затруднялись с ответом на этот вопрос.

Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов.

Среди респондентов с высшим образованием 77% готовы уйти к конкуренту на хороших условиях и 5% ни за что не согласятся на подобное, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 67 и 12% соответственно.

Чем выше ежемесячный доход респондента, тем больше среди тех, кто мог бы рассмотреть предложение на привлекательных условиях найма.

Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата — этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор — повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% — удобный график работы. 46% опрошенных нужен пакет C&B, 39% — возможность учиться за счет работодателя, еще 39% — работа рядом с домом. 37% уйдут работать на конкурента, если он предложит им интересные задачи. 31% важна возможность работать на удаленке или в гибридном формате. 23% перейдут к конкурентам с более современными технологиями работы. У 19% один из основных запросов касается снижения рабочей нагрузки.

Повышение в должности значительно более важно для мужчин, чем для женщин. В то же время женщины чаще мужчин называют критическими факторами удобный график работы, офис ближе к дому, умеренную нагрузку и возможность перехода на удаленку или гибридный формат.

Респонденты до 35 лет чаще тех, кто старше, указывают на важность удобного графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и возможности работать удаленно. Для респондентов 35—45 лет повышение в должности нужнее, чем для тех, кто моложе, и тех, кто старше. Россияне 45+ обращают пристальное внимание на месторасположение работы.

Респонденты с высшим образованием чаще указывают на важность повышения в должности и наличия интересных задач. Для сотрудников со средним профессиональным образованием критичнее удобный график работы.

С ростом уровня дохода значительно повышается важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тыс. руб. в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 482

Время проведения: 3—10 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.