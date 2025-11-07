«Векторфарм» выстроила комплексную защиту данных при помощи «Кибер Бэкапа»

Дистрибьютор и заказчик контрактного производства лекарственных препаратов «Векторфарм» перешёл на решение для резервного копирования и восстановления данных компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщил представитель «Киберпротекта».

Почти 15 лет предприятие специализируется на продвижении и реализации фармацевтической продукции в России и странах ближнего зарубежья, а также развивает компетенции в сфере контрактного производства.

Бизнес-процессы «Векторфарм» связаны с обработкой закрытых коммерческих сведений, что требует обеспечения полноценной защиты чувствительной информации. На фоне кардинальных изменений последних лет, затронувших рынок ПО, в компании решили перестроить ИТ-инфраструктуру. В том числе была поставлена задача заменить решение для резервного копирования и восстановления данных одного из зарубежных вендоров, которое является важнейшим элементом системы ИБ, чтобы минимизировать риски потери информации, вызванные прекращением поддержки и лицензирования ПО в России.

«Мы видели, как российский рынок стремительно покинули зарубежные ИТ-компании, оставляя клиентов и партнёров без обновлений, технической поддержки и возможности продления лицензий. Такая ситуация была высокорискованной для нашего бизнеса: сбои и потеря данных могли бы повлечь за собой нарушение нормальной работоспособности компании и негативно сказаться на её деловой репутации. Мы решили предпринять превентивные меры и внедрить российское ПО для резервного копирования, которое бы надёжно защитило бизнес-информацию от потери и позволило бы оперативно выполнять восстановление при нештатных ситуациях», — отметили в команде информационно-технического отдела «Векторфарм».

По совокупности требований к функциональности СРК в ИТ-команде «Векторфарм» сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап».

На сегодняшний день новая СРК полностью обеспечивает сохранность 10 ТБ данных предприятия. Процесс интеграции решения в ИТ-инфраструктуру «Векторфарм» занял всего около двух недель.

«Кибер Бэкап» демонстрирует высокий уровень надёжности, им удобно управлять. Решение помогло нам выстроить комплексную защиту важной для бизнеса информации», — отметили в «Векторфарм».

Лицензии заказчику поставил «Системный Софт» — партнёр «Киберпротекта».