Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Векторфарм» выстроила комплексную защиту данных при помощи «Кибер Бэкапа»

Дистрибьютор и заказчик контрактного производства лекарственных препаратов «Векторфарм» перешёл на решение для резервного копирования и восстановления данных компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщил представитель «Киберпротекта».

Почти 15 лет предприятие специализируется на продвижении и реализации фармацевтической продукции в России и странах ближнего зарубежья, а также развивает компетенции в сфере контрактного производства.

Бизнес-процессы «Векторфарм» связаны с обработкой закрытых коммерческих сведений, что требует обеспечения полноценной защиты чувствительной информации. На фоне кардинальных изменений последних лет, затронувших рынок ПО, в компании решили перестроить ИТ-инфраструктуру. В том числе была поставлена задача заменить решение для резервного копирования и восстановления данных одного из зарубежных вендоров, которое является важнейшим элементом системы ИБ, чтобы минимизировать риски потери информации, вызванные прекращением поддержки и лицензирования ПО в России.

«Мы видели, как российский рынок стремительно покинули зарубежные ИТ-компании, оставляя клиентов и партнёров без обновлений, технической поддержки и возможности продления лицензий. Такая ситуация была высокорискованной для нашего бизнеса: сбои и потеря данных могли бы повлечь за собой нарушение нормальной работоспособности компании и негативно сказаться на её деловой репутации. Мы решили предпринять превентивные меры и внедрить российское ПО для резервного копирования, которое бы надёжно защитило бизнес-информацию от потери и позволило бы оперативно выполнять восстановление при нештатных ситуациях», — отметили в команде информационно-технического отдела «Векторфарм».

По совокупности требований к функциональности СРК в ИТ-команде «Векторфарм» сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап».

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

На сегодняшний день новая СРК полностью обеспечивает сохранность 10 ТБ данных предприятия. Процесс интеграции решения в ИТ-инфраструктуру «Векторфарм» занял всего около двух недель.

«Кибер Бэкап» демонстрирует высокий уровень надёжности, им удобно управлять. Решение помогло нам выстроить комплексную защиту важной для бизнеса информации», — отметили в «Векторфарм».

Лицензии заказчику поставил «Системный Софт» — партнёр «Киберпротекта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/