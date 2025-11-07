Система управления складом Intekey WMS включена в реестр отечественного ПО

Российский разработчик решений для автоматизации логистики компания Intekey сообщила о включении своей флагманской системы управления складом Intekey WMS в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер программного обеспечения — 30020. Соответствующее решение было вынесено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 октября 2025 г.

Данное событие является официальным подтверждением того, что Intekey WMS соответствует всем требованиям, предъявляемым к отечественному программному обеспечению. Для клиентов компании это открывает возможность легитимного и беспрепятственного применения системы в рамках исполнения постановления Правительства РФ №1236, которое обязывает государственные учреждения и компании с госучастием делать приоритетный выбор в пользу российского ПО.

«Мы рассматриваем включение Intekey WMS в реестр российского ПО как важный шаг в развитии компании и признание качества нашего продукта, — отметил Владимир Финк, генеральный директор Intekey. — Это не только расширяет наш рынок сбыта, но и укрепляет доверие со стороны существующих и потенциальных клиентов, которые ищут современные, эффективные и соответствующие требованиям законодательства решения для цифровизации своей логистики».