Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Система управления складом Intekey WMS включена в реестр отечественного ПО

Российский разработчик решений для автоматизации логистики компания Intekey сообщила о включении своей флагманской системы управления складом Intekey WMS в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер программного обеспечения — 30020. Соответствующее решение было вынесено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 6 октября 2025 г.

Данное событие является официальным подтверждением того, что Intekey WMS соответствует всем требованиям, предъявляемым к отечественному программному обеспечению. Для клиентов компании это открывает возможность легитимного и беспрепятственного применения системы в рамках исполнения постановления Правительства РФ №1236, которое обязывает государственные учреждения и компании с госучастием делать приоритетный выбор в пользу российского ПО.

«Мы рассматриваем включение Intekey WMS в реестр российского ПО как важный шаг в развитии компании и признание качества нашего продукта, — отметил Владимир Финк, генеральный директор Intekey. — Это не только расширяет наш рынок сбыта, но и укрепляет доверие со стороны существующих и потенциальных клиентов, которые ищут современные, эффективные и соответствующие требованиям законодательства решения для цифровизации своей логистики».

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/