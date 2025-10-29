Разделы

«МТС Банк» улучшил мобильное приложение для бизнеса

ПАО «МТС-Банк»сообщает о запуске обновленной улучшенной версии мобильного банка «МТС Банк Бизнес». Приложение стало быстрее, интуитивно понятнее, а функционал стал шире и учитывает повседневные потребности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Изменения начинаются сразу с главного экрана мобильного банка. Теперь пользователи сразу видят общий остаток по счетам, суммы в обработке, историю последних операций. Также появились быстрые кнопки, которые можно настроить под приоритеты конкретного бизнеса. Это позволит создавать платежи, выставлять счета, смотреть выписку и совершать другие действия в один клик без поиска и переходов. А значит экономит время руководителя или бухгалтера.

В сервисе появилась вкладка «Платежи», где в одном окне представлен полный список возможностей для платежей и переводов. Здесь можно выбрать шаблон для платежа, посмотреть документы и их статус.

Единая лента операций с фильтрами и поиском позволяет посмотреть все операции за период, повторить операцию или получить квитанцию. Можно настроить поиск по контрагенту, назначению платежа, сумме или статусу документа.

«В развитии мобильного банка для бизнеса мы стремимся объединить эргономичность промышленного дизайна и визуальную красоту современных дизайн-систем.

Ближайшая цель – упростить создание платежей и расширить количество небанковских сервисов, помогающих предпринимателям вести бизнес», – сказал вице-президент, руководитель кластера цифрового бизнеса «МТС Банка» Максим Лютцау.

