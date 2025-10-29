Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Благодаря внедрению новой модели рекомендаций на базе ИИ аудитория «Яндекс Музыки» превысила 30,5 миллионов слушающих подписчиков в месяц

«Яндекс Музыку» слушает больше 30,5 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее (данные за сентябрь 2025 г.). Стриминг продолжает эффективно привлекать и удерживать подписчиков благодаря самым точным рекомендациям на базе ИИ, а именно, ключевому продукту сервиса — системе персональных рекомендаций Моя волна. В 2025 г. каждый второй трек, который слушатель добавляет в «Коллекцию» в «Яндекс Музыке», ему открывает «Моя волна». Каждый месяц ее слушает 90% пользователей мобильных приложений сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Еще в конце 2023 г. «Яндекс Музыка» перешла на рекомендации на базе генеративных нейросетей в «Моей волне». В этом году стриминг первым среди музыкальных сервисов в мире внедрил новое поколение ИИ-рекомендаций: генеративную модель Argus, разработанную исследователями «Яндекса». Благодаря этому обновлению слушатели «Моей волны» стали добавлять в «Коллекцию» на 20% больше треков артистов, которых они слышат впервые.

В III квартале 2025 г. «Яндекс Музыка» запустила нейросетевую технологию сведения треков и представила «AI-сеты Моей волны» — в них персональные рекомендации превращаются в единый DJ-сет с плавными переходами между треками.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/