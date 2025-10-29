Благодаря внедрению новой модели рекомендаций на базе ИИ аудитория «Яндекс Музыки» превысила 30,5 миллионов слушающих подписчиков в месяц

«Яндекс Музыку» слушает больше 30,5 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее (данные за сентябрь 2025 г.). Стриминг продолжает эффективно привлекать и удерживать подписчиков благодаря самым точным рекомендациям на базе ИИ, а именно, ключевому продукту сервиса — системе персональных рекомендаций Моя волна. В 2025 г. каждый второй трек, который слушатель добавляет в «Коллекцию» в «Яндекс Музыке», ему открывает «Моя волна». Каждый месяц ее слушает 90% пользователей мобильных приложений сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Еще в конце 2023 г. «Яндекс Музыка» перешла на рекомендации на базе генеративных нейросетей в «Моей волне». В этом году стриминг первым среди музыкальных сервисов в мире внедрил новое поколение ИИ-рекомендаций: генеративную модель Argus, разработанную исследователями «Яндекса». Благодаря этому обновлению слушатели «Моей волны» стали добавлять в «Коллекцию» на 20% больше треков артистов, которых они слышат впервые.

В III квартале 2025 г. «Яндекс Музыка» запустила нейросетевую технологию сведения треков и представила «AI-сеты Моей волны» — в них персональные рекомендации превращаются в единый DJ-сет с плавными переходами между треками.