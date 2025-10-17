Аналитика МТС: планшеты стоимостью 10-15 тысяч рублей стали самым быстрорастущим сегментом рынка

МТС проанализировала продажи планшетов на российском рынке в III квартале 2025 г. По данным аналитиков МТС, самый высокий рост спроса пришелся на устройства в ценовом сегменте от 10 до 15 тыс. руб. — на 36% в штуках и на 32% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля планшетов стоимостью от 10 до 15 тыс. руб. увеличилась на 6 процентных пунктов и по итогам квартала достигла 25% рынка. В этом сегменте было продано 182 тыс. устройств на сумму более 2 млрд руб. Сейчас эта категория занимает второе место по популярности, которое раннее удерживали более дорогие устройства — планшеты стоимостью от 15 до 20 тыс. руб. Лидирует сегмент бюджетных моделей стоимостью до 10 тыс. руб., на него приходится около 30% продаж. Такая динамика отражает смещение потребительских предпочтений в сторону функциональных и доступных устройств.

За III квартал на рынке было продано 722 тыс. планшетов на сумму 13 млрд руб. Средняя цена планшета по итогам квартала составила 18 тыс. рублей, что на 14% ниже, чем годом ранее.

Лидером продаж в 3 квартале стали бренды Xiaomi с долей 16% в штуках, Huawei (14%) и Samsung (13%). В деньгах традиционно лидирует Apple, который занимает 17%. В топ-3 самых популярных модели вошли Xiaomi Pad SE 11, Samsung Galaxy 11 Tab A9 PLUS и Apple iPad 11 (2025)

«Всего за девять месяцев 2025 г. в России было продано более 2 млн планшетов на сумму 39 млрд руб. Рост спроса на сегмент 10-15 тыс. руб. связан с подготовкой к учебному году и увеличением активности покупателей в начале осени. При этом значительная часть устройств от ведущих брендов сосредоточена именно в этом ценовом диапазоне», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.