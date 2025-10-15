Разделы

В Москве представили проекты аддитивных технологий

В Москве представили проекты аддитивных технологий. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Одной из представленных разработок стал прототип модели Брестской крепости. Его создали в Барановичском государственном университете (Белоруссия). Проект посвящен созданию исторической модели легендарной крепости, которая позволит сохранить память о героических событиях и передать будущим поколениям важность подвига защитников.

Еще две разработки — проект по моделированию и прототипированию биомеханической конечности и индивидуальный черепной имплант.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Московский политехнический университет создал 3D-принтер для эластичных материалов.

Не обошлось без предложений для города. Например, проект по созданию инновационных экоклумб из экологичных материалов с помощью строительного 3D-принтера. А индивидуальная оснастка для трубогибочных станков, аналогов которой нет на рынке, способна заменить традиционный метод с сокращением расхода ресурсов в 10 раз.

