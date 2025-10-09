Разделы

В МИФИ разработан уникальный прибор для выявления микротрещин

Группой студентов и сотрудников НИЯУ МИФИ под руководством кандидата технических наук, доцента Виталия Сурина создан прототип уникального автоматизированного портативного прибора для выявления микротрещин и других дефектов в металлических поверхностях методом сканирующей контактной потенциометрии. Прибор способен выявить самые мелкие трещины, микроскопические дефекты, зоны коррозии и структурные неоднородности в том числе в труднодоступных местах металлических изделий и в мелких деталях. В число разработчиков устройства входят студенты Егор Рыбаков, Никита Ишбаев и Арсений Биктеев. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В основе действия прибора лежит принцип потенциометрии — на участок металлической поверхности специальным зондом передается электрический заряд, после чего происходит измерение локальных изменений контактного потенциала между чувствительным зондом и поверхностью металла. Резкие изменения электрического потенциала свидетельствует о дефектах поверхности. Данные с прибора передаются на компьютер оператора по сети bluetooth и оператор получает готовую двумерную карту распределения потенциала, где наглядно показаны выявленные отклонения.

Метод сканирующей контактной потенциометрии был разработан и запатентован научным руководителем проекта Виталием Суриным; на методику получен международный патент.

Важной особенностью разработанного устройства является способность выявлять дефекты поверхности в деталях сложной формы: сварных швах, трубных колпачках, корпусных элементах и других критически важных узлах. Особое значение установка имеет для диагностики оборудования атомных электростанций, где необходим высокоточный контроль, и где невозможно применение существующих методов неразрушающего контроля.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Как рассказал один из разработчиков прибора, студент Егор Рыбаков, в настоящее время в промышленности используются альтернативные методы контроля металлических поверхностей- ультразвуковые, радиографические и капиллярные. Однако, предлагаемый в МИФИ прибор имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими на рынке устройствами- прежде всего более высокой чувствительностью к микротрещинам и возможностью применения в труднодоступных местах и ядерной среде.

Опытный образец прибора уже протестирован на деталях с реальными дефектами. В ближайшее время разработчики прибора планируют создать линейку прототипов устройства для применения в различных условиях.

