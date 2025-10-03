Разделы

Новосибирцы предпочитают электронные книги бумажным

«МТС Банк» и книжный сервис «Строки» проанализировали продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах в этом году. Выяснилось, что новосибирцы стали покупать электронные книги на 63% чаще по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными жанрами стали фэнтези, фантастика и детективы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают новосибирцы с доходом 30 — 40 тыс. руб. в месяц (19%), чуть меньше с доходом 40 — 50 тыс. руб. в месяц (18%). Пользователи с доходом 20 — 30 тыс. руб., 50 — 60 тыс. руб. и 60 — 70 тыс. руб. по 15%, 14% и 8% соответственно. Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание горожане с доходом 400 — 500 тыс. руб. (меньше 2%).

По данным «МТС Банка», продажи в книжных магазинах за восемь месяцев этого года сократились на 8%. Цены на бумажные книги выросли на 7,2% за I квартал 2025 г. Теперь книги в привычных офлайн-магазинах в среднем стоят 615 руб. В онлайн-сервисах цены на книги практически вдвое ниже — 345 руб.

