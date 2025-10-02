Разделы

«Яндекс Пэй» начнет выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса

«Яндекс Пэй» впервые запустит кредиты для малого и среднего бизнеса для своих бизнес-партнеров. Кредит можно получить на разные цели и потратить средства на развитие бизнеса. Возможность получить необходимую сумму для развития бизнеса доступна не только компаниям с большой историей и оборотом, но и молодым предпринимателям.

Для получения кредита не требуется открывать расчётный счёт в «Яндексе», достаточно зарегистрироваться в личном кабинете сервиса и подать заявку в несколько кликов. Объём необходимых документов и срок рассмотрения заявки зависят исключительно от запрашиваемой суммы. Так, при сумме до 10 млн руб. бизнесу любого размера не нужно даже присылать финансовые документы — рассмотрение пройдёт онлайн, а решение будет получено в течение часа. Бизнес также может запросить индивидуальные условия по кредитованию и увеличение одобренного лимита.

Компании, уже использующие сервисы «Яндекса» для работы (например, «Яндекс Директ», «Маркет», «Услуги» или «Доставка»), могут пройти процесс рассмотрения заявки по упрощенному пути без лишних документов.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Яндекс Пэй» для бизнеса и заполнить короткую форму. Оформление кредита станет доступно с 7 октября, но заявку можно оставить уже сейчас.

Ранее кредиты от «Яндекс Пэй» были доступны только для продавцов на «Яндекс Маркете» и ограниченного числа дистрибьюторов на «Авто.ру».

Короткая ссылка


