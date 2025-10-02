Разделы

Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

Билайн объявил о создании нового неформального праздника — Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.

Чтобы обеспечить право каждого быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг — бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришёл современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.

При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень bee START* с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна. При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг — докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключённые услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.

«Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи всё чаще выбирают мобильную связь, ценя её надёжность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь — базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь bee START от Билайна — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы. Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

День сотовой независимости, объявленный Билайном, призван подчеркнуть, что быть на связи — это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.

*Би СТАРТ

**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5wLxw9K

