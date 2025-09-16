Разрыв в 39%: ожидания процессных аналитиков растут быстрее предложений работодателей

Зафиксирован значительный разрыв между зарплатными ожиданиями специалистов и предложениями работодателей — 39%, следует из исследования hh.ru и «Инфомаксимум». Эксперты отмечают, что такой дисбаланс становится ключевым вызовом для развития профессии. Об этом CNews сообщили представители «Инфомаксимум».

Несмотря на рост доходов в сегменте, рынок сталкивается с противоречиями. В мае 2025 г. число вакансий для процессных аналитиков оказалось на 25% ниже уровня 2024 г., тогда как количество резюме выросло на 30%. Это усилило конкуренцию и оказало давление на зарплаты: специалисты оценивают свою роль выше, чем компании готовы платить.

На фоне этих противоречий профессия продолжает трансформироваться. Генеративный искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи — сбор данных и первичный анализ, — высвобождая аналитикам время для более ценных функций: интерпретации результатов, стратегического планирования и проверки бизнес-гипотез.

В профессии формируются новые роли: Process Data Scientist, который работает с прогнозными моделями и алгоритмами; Process Transformation Lead, управляющий масштабными изменениями; и AI-augmented Process Consultant, отвечающий за интеграцию ИИ-инструментов в бизнес-процессы.

Сфера применения аналитиков также расширяется. Если ранее ключевыми драйверами спроса были ИТ и финансы, то сегодня он быстро растет в промышленности, логистике, телекоммуникациях, здравоохранении и госсекторе. Компании ждут от специалистов не только описания процессов, но и прогнозов о том, как изменения скажутся на эффективности и финансовых результатах.

Таким образом, разрыв в 39% стал индикатором переходного периода: профессия становится стратегической и востребованной, но рынок еще не готов полноценно оплачивать ее новую роль. Эксперты считают, что именно сокращение этого разрыва определит темпы развития процессной аналитики в ближайшие годы.