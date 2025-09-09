Компания «Электрорешения» обновила панели оператора EKF Pro-Screen

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, обновила панели оператора Pro-Screen. В версии 2.0 доступны устройства RSC-4, RSC-7, RSC-7E и RSC-10E.

Панели получили мощные двухъядерные процессоры Cortex-A7 с тактовой частотой 1 ГГц и увеличенным размером буфера, что благоприятно отразилось на производительности при повышенных нагрузках. В два раза увеличен объем оперативной памяти. В моделях RSC-7, RSC-7E и RSC-10E до 4 ГБ увеличена флеш-память.

В ходе обновления на устройствах были удалены слоты для установки SD-карт. Для удобства при отладке и тестировании проектов разъемы microUSB заменены на современные Type-C. Это позволяет подавать питание на устройство от компьютера без источника питания на 24 В.

Обновленные устройства также получили более современный, стильный дизайн.

В каталоге панели оператора Pro-Screen 2.0 можно найти под прежними артикулами.

Панель оператора RSC-4E на 4,3 дюйма, вошедшая в ассортимент в декабре 2024 г., изменений не претерпела.