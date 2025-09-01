Группа компаний «Комплексные системы» установила новый мировой рекорд в сфере беспилотной авиации

Группа компаний «Комплексные системы» сообщила о достижении в области беспилотных технологий. Серийный беспилотный летательный аппарат «Феникс-3М» установил новый мировой рекорд по продолжительности нахождения в воздухе. Об этом CNews сообщили представители «Комплексных систем».

В ходе испытательного полета беспилотник «Феникс-3М» продемонстрировал впечатляющие показатели, проведя в воздухе три часа 56 минут 28 секунд.

Это значительно превосходит предыдущее достижение в категории беспилотных аппаратов весом от пяти до 20 кг. Для сравнения: предыдущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса 26 июля 2025 г., составлял 3 часа 11 минут.

Успешное установление нового рекорда подчеркивает высокий уровень разработок российской беспилотной авиации и технологическое лидерство отечественных производителей. Достижение демонстрирует не только превосходство над предыдущими показателями, но и открывает новые перспективы для развития беспилотных технологий в различных сферах применения.

Установление рекорда является важным шагом в развитии беспилотной авиации России и подтверждает потенциал отечественных разработчиков в создании высокотехнологичных решений мирового уровня. Группа компаний «Комплексные системы» продолжит работу над совершенствованием беспилотных технологий, стремясь к новым достижениям в этой перспективной отрасли.