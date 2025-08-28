Разделы

«ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве для развития долгосрочных отношений в сфере информационных технологий.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по вопросам внедрения отечественных цифровых платформенных продуктов и активного участия в цифровой трансформации холдинга РЖД, построения и эксплуатации ИТ-инфраструктуры, применения комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности, внедрения инноваций в области цифрового развития железнодорожного транспорта и комплексного обслуживания высокотехнологичных поездов. Стороны намерены активно обмениваться опытом и совместно апробировать новые технологии.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
«Одно из приоритетных направлений работы компании «ТрансТелеКом» – формирование комфортной и безопасной цифровой среды для бизнеса. Мы имеем обширный опыт сотрудничества с компаниями транспортной сферы, глубоко знаем отраслевую специфику и уверены, что технологическое партнерство с ООО «ВСМ-Сервис» будет плодотворным и взаимовыгодным», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

«Наша компания решает сложнейшие инженерные задачи по комплексному техническому обслуживанию современного и высокотехнологичного подвижного состава, стабильная и безопасная эксплуатация которого также зависит от надежных и защищенных информационных систем, ИТ-инфраструктуры и цифрового развития производственных процессов. Успешная работа в этом направлении возможна только при содействии надежного партнера, каким и является компания «ТрансТелеКом», – отметил генеральный директор «ВСМ-Сервис» Александр Арабаджи.

