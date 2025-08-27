Разделы

Опрос «Билайна»: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей

Почти каждый второй пользователь «Билайна» собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса «Билайна» «Мобильные опросы» ко Дню знаний. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов «Билайна» применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект — хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.

Образовательные вопросы решают как с нейросетями, так и в «Телеграм». Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах – изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.

«Телеграм Премиум» привлекает почти половину опрошенных из-за возможности убрать рекламу. В числе приоритетных премиум-функций приложения, которые выбирают респонденты, лидируют также более быстрая загрузка файлов – 39%, расшифровка голосовых сообщений – 32%. За ними следуют эксклюзивные стикеры, премиум-значок (25%) и перевод иностранных постов (22%), а также увеличенные лимиты на закрепление чатов и создание папок (17%) и возможность публиковать сториз.

Исследование проведено среди абонентов «Билайн», выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно).

