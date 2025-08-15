Разделы

Wildberries открыла доступ к сервису частных продаж между покупателями для всех пользователей

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) открыла для всех клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. C2C-сервис (customer-to-customer) доступен пользователям на территории России на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Пользователи могут размещать объявления о продаже ранее купленных на Wildberries товаров и находить покупателей среди миллионов других клиентов платформы. Все подобные товары представлены в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за ресейл-позиции осуществляется отдельно от других привычных покупок на маркетплейсе. При этом доступна только 100% предоплата. После оформления заказа товар можно будет забрать из пункта выдачи заказов Wildberries, указанного покупателем.

За время начала тестирования сервис доказал, что уже интересен аудитории маркетплейса. Так, на текущий момент клиенты, принявшие участие в тесте, успели загрузить почти 10 тыс. объявлений в раздел «Ресейл». В основном товары были представлены из категорий «Одежда», «Красота» и «Обувь».

Для продажи все также будут действовать ограничения, недоступны будут: крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Также есть ограничение по габаритам — 60х4040 см. А стоимость товара должна составлять от 50 до 25 тыс. руб.

