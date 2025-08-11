Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries внедрила возможность делиться корзиной с другими пользователями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) представляет опцию «Поделиться корзиной» — теперь пользователи маркетплейса могут поделиться своей корзиной товаров с другими клиентами Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Инструмент позволяет отправить целую подборку или единичный желаемый товар на Wildberries. Таким образом у покупателей появляется возможность делиться собственными вкусами, идеями и желаниями с близкими и совершать совместный онлайн-шопинг.

Пользователи могут выбрать все или только часть позиций из своей корзины, нажать на иконку «Поделиться» в правом верхнем углу и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в любых мессенджерах и социальных сетях. При открытии ссылки получателю автоматически добавятся все выбранные товары отправителя в его личную корзину.

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников
цифровизация

Инструмент будет полезен не только покупателям, но и продавцам — например, для продвижения своих товаров через подборки у блогеров или через создание тематических списков. С помощью новой функции можно не просто делиться ссылкой на отдельный товар, а собирать полноценные коллекции для покупок — от вариантов модных образов на сезон до идей подарков ко дню рождения.

Новый функционал уже доступен на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Чтобы воспользоваться инструментом, у обоих пользователей должна быть установлена последняя версия приложения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще