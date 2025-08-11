Wildberries внедрила возможность делиться корзиной с другими пользователями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) представляет опцию «Поделиться корзиной» — теперь пользователи маркетплейса могут поделиться своей корзиной товаров с другими клиентами Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Инструмент позволяет отправить целую подборку или единичный желаемый товар на Wildberries. Таким образом у покупателей появляется возможность делиться собственными вкусами, идеями и желаниями с близкими и совершать совместный онлайн-шопинг.

Пользователи могут выбрать все или только часть позиций из своей корзины, нажать на иконку «Поделиться» в правом верхнем углу и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в любых мессенджерах и социальных сетях. При открытии ссылки получателю автоматически добавятся все выбранные товары отправителя в его личную корзину.

Инструмент будет полезен не только покупателям, но и продавцам — например, для продвижения своих товаров через подборки у блогеров или через создание тематических списков. С помощью новой функции можно не просто делиться ссылкой на отдельный товар, а собирать полноценные коллекции для покупок — от вариантов модных образов на сезон до идей подарков ко дню рождения.

Новый функционал уже доступен на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Чтобы воспользоваться инструментом, у обоих пользователей должна быть установлена последняя версия приложения.