Разделы

ПО Цифровизация
|

ГК «Титан» повышает эффективность производства на заводе «Омский каучук» с помощью бережливых технологий

В рамках федерального проекта «Производительность труда» Группа компаний «Титан» продолжает внедрение бережливых технологий на заводе «Омский каучук» — крупнейшем активе холдинга. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

С июня 2023 г. предприятие участвует в нацпроекте, направленном на повышение эффективности производства, снижение затрат и увеличение объемов выпуска продукции. За три месяца компания завершила активный этап реализации на пилотном участке производства синтетических каучуков, где в результате выросла скорость рабочих процессов на 10%, в частности за счет увеличения скорости загрузки сырья в аппарат на 40%.

Практики бережливого производства поэтапно внедряются на других участках завода. Это позволило сократить время планово-предупредительных ремонтных работ на 10% на производстве изопропилбензола. Подразделение является одним из ключевых цехов предприятия, с 2021 г. после модернизации здесь производится стратегический для страны продукт — изопропиловый спирт (ИПС). Доля завода «Омский каучук» в общем производстве ИПСа по России в 2024 г. составила 49 %.

В цехе внедрены инструменты бережливого производства: стандартизованная работа, визуализация, система непрерывных улучшений и методика «5С». Оцифрованные хронометражи операций и чек-листы производственного анализа теперь позволяют оперативно выявлять и устранять отклонения.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Следующий этап национального проекта предусматривает тиражирование успешных практик на производстве высокооктановых добавок и сжиженных углеводородных газов.

Сергей Иванилов, генеральный директор АО «Омский каучук»: «Реализация национального проекта способствует оптимизации бизнес-процессов и открывает новые возможности для развития благодаря опыту, профессионализму команды и применению передовых технологий. Достигнутые нами результаты подтверждают эффективность системного подхода к повышению производительности и создают прочную базу для масштабирования передовых практик на все ключевые производства "Омского каучука"».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще