ГК «Титан» переходит на отечественные программные решения для управления производством

ГК «Титан» внедряет российский софт на базе своего крупнейшего актива — завода «Омский каучук». Предприятие проводит обновление программного обеспечения в рамках политики импортозамещения и перехода на отечественные программные продукты. В настоящее время более 50% автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) завода базируются на отечественном программном обеспечении. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

В рамках перехода на российские решения на предприятии уже внедрены промышленные контроллеры «Базис», предназначенные для обеспечения бесперебойной и безопасной работы различного технологического оборудования.

Специалисты участка автоматизации производства с целью замены импортного программного обеспечения в настоящее время изучают новый российский программный продукт Astra IDE. Программное обеспечение позволит строить системы управления исключительно на базе отечественных средств автоматизации.

Одновременно на заводе введен в эксплуатацию отечественный программный комплекс автоматизированного учета средств измерений «Дельта-Си» для метрологических служб. Система обеспечивает централизованный учет, контроль, поверку и ремонт всех приборов предприятия в автоматическом режиме. В настоящее время персонал предприятия осваивает работу с новым программным продуктом.

Сергей Иванилов, генеральный директор АО «Омский каучук»: «Завод «Омский каучук» ставит цель полностью перейти на отечественное программное обеспечение к 2030 г. Уже сейчас мы внедряем на предприятии передовые российские решения, которые обеспечивают надежность и безопасность технологических процессов. Обучение персонала и поэтапное обновление систем позволяют минимизировать риски и повысить эффективность производства. Такой системный подход укрепляет нашу независимость от внешних обстоятельств и способствует развитию цифровой инфраструктуры предприятия».