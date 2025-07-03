PRM Online расширила возможности управления выплатами в партнерских программах

Платформа для автоматизации партнерского маркетинга PRM Online расширила возможности гибкой настройки выплат в партнерских программах. Теперь компании могут через личный кабинет администратора самостоятельно определять, какие типы платежных реквизитов доступны различным категориям партнеров, например, банковские счета (в том числе международные) или криптокошельки. Также появилась возможность установить минимальную сумму, с которой партнер может подать запрос на выплату. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Кроме того, расширен функционал Telegram-бота PRM Online. Теперь партнеры будут получать уведомления сразу после подтверждения начисления вознаграждения.

«Мы стремимся сделать работу наших клиентов и их партнёров с платформой PRM Online еще более эффективной и комфортной, — рассказал руководитель PRM Online Сергей Золкин. — Гибкая настройка выплат позволяет лучше учитывать специфику различных видов компаний, а уведомления в Telegram делают процесс взаимодействия с партнёрской программой прозрачным и удобным».