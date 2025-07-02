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VK запускает аудиорекламу

В «VK Рекламе» стала доступна аудиореклама. Новый формат позволит эффективнее доносить сообщение за счет высокого процента дослушиваний и широкого охвата аудитории.

Настроить аудиорекламу можно в разделе «Узнаваемость и охват». На этапе создания объявления помимо самого аудиоролика продолжительностью от 5 до 30 секунд, можно добавить ссылку на рекламируемый сайт, а также креатив, который будет показан пользователю при проигрывании рекламной аудиодорожки.

Рекламодателям доступна не только загрузка готовых аудиофайлов, но и создание их с помощью голосового помощника «Маруся». Для этого в настройках нужно выбрать голос озвучки, заполнить текст аудиозаписи и расставить смысловые акценты и ударения. При желании можно выбрать фоновую музыку, записанную в студии VK Records. Чтобы создание объявления стало еще проще, при выборе опции пользователям предложат пройти короткий туториал о том, как создавать аудиорекламу с «Марусей».

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Безопасность

Размещение аудиорекламы доступно на мобильных и десктопных устройствах на платформе «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail, а также в приложении «VK Музыка». Рекламный аудиоролик нельзя пропустить, что будет способствовать высокому проценту дослушиваний.

«Аудиореклама — мощный инструмент диджитал-маркетинга, который работает на эмоциях и вовлеченности аудитории. Пользователь, настроенный на прослушивание контента, более восприимчив к рекламному сообщению, а короткий рекламный ролик не просто привлекает внимание, но позволяет создать прочные ассоциации с брендом. Аудиорекламу легко настроить, она органично встраивается в омниканальную коммуникацию с потребителями и может синхронизироваться с медийной или видеорекламой, а главное она менее конкурентна по сравнению с другими форматами», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

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