Новая линейка продуктов от Radiotehnika – микрофоны Radiotehnika MDN-01 и MDN-02

Российский производитель аудиопродукции Radiotehnika продолжает расширять свою продуктовую линейку и выпускает на рынок две модели динамических микрофонов. Они создавались с учетом практических знаний и потребностей со стороны музыкантов, тех, кому важно мощное, качественное и четкое звучание. Об этом CNews сообщили представители Radiotehnika.

Благодаря продуманной конструкции и высококачественным компонентам эти динамические вокальные микрофоны обеспечивают чистое звучание и эффективно фильтруют фоновые шумы, позволяя голосу или инструменту оставаться в центре внимания.

MDN-01 — универсальный микрофон, который показывает идеальное качество звука как в студии, в концертных залах, так и на открытом воздухе и рассчитан на интенсивное использование. Устройство впечатляет широким частотным диапазоном, траслируя звук с глубиной и ясностью, делая его незаменимым партнером выступлений.

Модель MDN-02, в свою очередь, больше нацелена на более точное раскрытие источника звучания. Этот микрофон фиксирует звук на частотах от 60 Гц до 11 кГц, предлагая сбалансированное звучание с теплыми низкими и четкими средними частотами. По своим техническим характеристикам модель станет верным помощником для записи вокала, музыкальных инструментов и публичных выступлений. Причем не только сольных, но и коллективных.

Новая линейка продуктов от Radiotehnika





Radiotehnifia MDN-01

MDN-01 передает и фиксирует все происходящее в очень широком частотном звуковом диапазоне, гарантируя естественную глубину и ясность. Это превращает устройство в идеальное средство для записи вокала, музыкальных инструментов и публичных выступлений.



Благодаря суперкардиоидной направленности микрофон фокусируется только на голосе, не обращая внимания на фоновые шумы и эхо. С этой точки зрения MDN-01 способен стать вашим звуковым продолжением как в студии, так и на концертах и презентациях.

Модель создана с учетом требований, которые обычно предъявляют профессиональные музыканты и вокалисты, и рассчитана на интенсивное использование. Благодаря незначительному весу в 308 грамм в руке микрофон практически не ощущается. Ему также не требуется особо

мощный предусилитель для корректной работы: он прекрасно совместим с любой профессиональной или домашней аудиотехникой, у которой есть соответствующий вход.

Radiotehnifia MDN-02

MDN-02 — вокальный динамический микрон, созданный для качественной передачи голоса на концертах, в студиях и в домашних условиях. Благодаря продуманной конструкции, надежной сборке и звуку студийного уровня найдена золотая середина между ценой и качеством.

И для профессионалов, и для начинающих. Конструктивная особенность модели такова, что его можно свободно использовать в сольных и групповых выступлениях или деловых конференциях.

Микрофон работает в частотном диапазоне от 60 Гц до 11 кГц, что позволяет обеспечить детальное, сбалансированное звучание с теплыми низкими и ясными средними частотами. Эта специфика делает устройство незаменимым при работе с вокалом, во время публичных презентаций и даже при записи музыкальных инструментов.

Динамический капсюль имеет низкую чувствительность к окружающим звукам, поэтому можно не обращать внимание на акустические особенности и размеры помещения или специфику уличной среды. Благодаря кардиоидной направленности микрофон фокусируется на основном источнике, умело подавляя боковые и тыловые шумы и оставляет звук четким и разборчивым. Это качество делает MDN-02 надежным инструментом как на шумных сценах, так и в студийной тиши.

Обе модели идут в комплекте с удобным чехлом, который благодаря своим небольшим размерам очень легко помещается в сумку и защищает их при переноске.

В комплекте к MDN-02 также идет кабель XLR-Jack длиной четыре метра. С его помощью можно без проблем подключаться к портативной колонке или караоке-системе.

В качестве полезных сопутствующих аксессуаров идут держатель микрофона и универсальный резьбовой адаптер.

Рекомендованная розничная цена: MDN-01 Микрофон вокальный динамический, цвет черный Артикул RTMC002 – 3,99 тыс. руб.; MDN-02 Микрофон вокальный динамический, цвет черный Артикул RTMC003 – 3,29 тыс. руб. Модели доступны у авторизованных дилеров Radiotehnika.