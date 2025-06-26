Господдержка домохозяек: 57% россиян одобряют, 16% против, 27% затрудняются с оценкой

Шесть из 10 россиян поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, каждый шестой выступает против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. Денежное пособие предназначено неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, в том числе ухаживают за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях. Обязательное условие — постоянное проживание с семьей. Для новых граждан России право на выплату появится только после пяти лет проживания в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума региона.

Согласно данным опроса, 57% россиян поддерживают инициативу: «Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители I группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать — это очень тяжело». 16% выступили против: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России». 27% затруднились с ответом: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Интересно, что законопроект одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. При этом исследование, проведенное в октябре прошлого года, показало, что желание посвятить себя домашнему хозяйству чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, тогда как женщины, являющиеся основными добытчиками в семьях, резко против такого сценария.

Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет таких 51%, а среди граждан старше 45 лет — уже 66%. С ростом уровня доходов растет и лояльность к инициативе: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц одобряют нововведение 47%, среди тех, чья зарплата составляет от 100 тыс. рублей, таких 64%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 365. Время проведения: 19—23 июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов