Разделы

Веб-сервисы
|

Господдержка домохозяек: 57% россиян одобряют, 16% против, 27% затрудняются с оценкой

Шесть из 10 россиян поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, каждый шестой выступает против. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. Денежное пособие предназначено неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, в том числе ухаживают за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях. Обязательное условие — постоянное проживание с семьей. Для новых граждан России право на выплату появится только после пяти лет проживания в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать два прожиточных минимума региона.

Согласно данным опроса, 57% россиян поддерживают инициативу: «Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители I группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать — это очень тяжело». 16% выступили против: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России». 27% затруднились с ответом: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Интересно, что законопроект одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. При этом исследование, проведенное в октябре прошлого года, показало, что желание посвятить себя домашнему хозяйству чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, тогда как женщины, являющиеся основными добытчиками в семьях, резко против такого сценария.

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Энергия технологий: спектр ИИ

Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет таких 51%, а среди граждан старше 45 лет — уже 66%. С ростом уровня доходов растет и лояльность к инициативе: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц одобряют нововведение 47%, среди тех, чья зарплата составляет от 100 тыс. рублей, таких 64%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 365. Время проведения: 19—23 июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

Кирилл Булгаков, ИТ-холдинг Т1: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще