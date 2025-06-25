Машиностроение объединяется на одной платформе. Итоги первого года работы Tech Ex

В июле 2024 г. в России начала работу платформа Tech Ex — цифровой инструмент для кооперации между предприятиями в области машиностроения и металлообработки. За первый год она объединила более 400 пользователей со всей страны, предоставив бизнесу способ находить партнеров, размещать заказы и запускать совместные проекты. Об этом CNews сообщили представители Tech Ex.

Идея проекта родилась как ответ на дефицит комплектующих, возникший после массового ухода иностранных поставщиков и переориентации многих российских предприятий на оборонные заказы. Одной из ключевых задач платформы стало создание среды, где любой участник рынка, имея лишь образец нужной детали, мог бы пройти полный цикл: от разработки чертежей до серийного производства, без затяжного и затратного поиска подрядчиков. В отличие от других подобных сервисов, Tech Ex не делит участников на заказчиков и производителей. Один и тот же пользователь может быть инициатором проекта в одном случае и подрядчиком — в другом.

Tech Ex отличается от тендерных площадок и маркетплейсов: это не посредник и не торговая платформа, а технологическая биржа. Она не участвует в сделках между пользователями, не регулирует договорные отношения. Ее роль — создать пространство для прямого диалога между заказчиками и исполнителями. Все договоренности заключаются сторонами самостоятельно и регулируются законодательством России.

За первый год работы пользователи разместили 74 кейса — от запросов на производство компонентов до предложений по инжиниринговым услугам и поставкам оборудования. В результате состоялось не менее 24 успешных сделок, хотя, как подчеркивают разработчики, основная цель платформы — не контроль на финальном этапе, а сведение сторон. После знакомства на Tech Ex многие компании продолжают взаимодействие напрямую, за рамками платформы: при этом сохраняя гибкость и конфиденциальность своих деловых связей. Такой формат особенно ценен для предприятий, которым важно контролировать процесс взаимодействия с контрагентами без лишней публичности.

Среди реализованных кейсов: изготовление ступиц для машин ямочного ремонта, рычагов управления для цементных насосов, замена недобросовестных подрядчиков на более надежных исполнителей.

Наиболее активно к платформе подключаются металлообрабатывающие производства из разных регионов — от малых мастерских до крупных заводов. Чаще всего это компании, ищущие новых заказчиков или возможность подключиться к нестандартным проектам.

«За первый год работы платформы мы не только закрыли внутренние задачи, но и помогли другим предприятиям наладить производственные процессы. Tech Ex постепенно становится ключевым инструментом промышленной кооперации, который позволяет масштабировать возможности предприятий России, снижая зависимость от санкций», — сказал Георгий Курилов, создатель платформы Tech Ex.

Среди запросов, поступающих от пользователей, особенно востребованы проекты, требующие индивидуальной проработки. Это делает платформу элементом инфраструктуры для отрасли, в которой успех все чаще зависит не от объема оборудования, а от скорости реакции и качества производственной кооперации.

Платформа за год работы начала выполнять функцию инструмента импортозамещения для технологического суверенитета: она помогает налаживать связи между российскими предприятиями, сокращать сроки поиска исполнителей и делать производственные цепочки устойчивыми к внешним рискам. Технологическая биржа Tech Ex остается открытой для всех участников рынка, заинтересованных в развитии партнерства и производственной устойчивости.