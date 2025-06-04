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Только 41% россиян оценивают своего руководителя на «отлично»

Только 41% россиян ставят своему непосредственному руководителю оценку «отлично» – это показал опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Остальные оценивают руководителя либо удовлетворительно (36%), либо откровенно негативно – 12% назвали его работу некачественной, еще столько же затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Уровень оценки сильно зависит от возраста, пола и профессиональной сферы. Женщины чаще мужчин положительно оценивают свое начальство (42% против 39%). Самыми лояльными оказались возрастная группа старше 55 лет и молодые сотрудники 18-24 лет: среди них максимальную оценку поставили 47% и 42% соответственно.

С точки зрения профессиональных сфер, руководители чаще получают высокие оценки в сфере ритейла (48%), продаж (47%), транспорта и логистики (46%), а также туризма и общепита (45%) – то есть там, где результат напрямую зависит от слаженности команды. На другом полюсе – специалисты по закупкам (26% дают оценку «плохо»), маркетологи (25%), юристы (22%) и ИТ-кадры (16%). Это может говорить о высоких ожиданиях к руководителям в креативных и технологических индустриях, где особенно ценится гибкость и современный подход к лидерству.

Один из ключевых факторов, влияющих на восприятие руководителя, – уровень общения между ним и сотрудниками. Только 42% опрошенных уверены, что могут открыто высказывать мнение и обсуждать рабочие вопросы со своим начальником. Еще треть (31%) оценивают возможность такого диалога как «среднюю», а каждый шестой (16%) говорит о низком качестве коммуникации.

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«Сегодня сотрудники ожидают от руководителя не только профессионализма, но и умения выстраивать уважительное и продуктивное взаимодействие. Все чаще именно стиль управления определяет, останется человек в команде или начнет искать новое место. Недаром говорят: приходят в компанию – уходят от руководителя. Лидерство теперь измеряется не жесткостью, а способностью слышать команду, давать обратную связь и создавать среду, где человек раскрывается, а не выгорает. И именно такие управленцы становятся главным фактором удержания и вовлеченности», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Сотрудники могут быть лояльны к бренду и увлечены продуктом, но решающим становится не это – а качество повседневного взаимодействия с руководителем. Управление чувствуется не в должностях, а в отношении. И если в команде нет уважения и доверия, люди уходят – не от компании, а от конкретных людей. Компании, которые это понимают, выигрывают вдолгую.

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