Разделы

Техника Импортонезависимость
|

В России создана и прошла тестирование новая авиационная бортовая система «Горизонт-25» 

Новая российская разработка — авиационная бортовая многофункциональная интеллектуальная система отображения информации «Горизонт-25» — была создана с целью установки на легкомоторных самолетах для обеспечения полетов в любое время суток и в любых метеоусловиях. Также «Горизонт-25» может быть использован при проведении летных испытаний сложных технических систем, устанавливаемых на самолеты и вертолеты - бортовых радаров, средств РЭБ и вооружения. Об этом CNews сообщили представители опытно-конструкторского бюро «Авиастроитель»

Система «Горизонт-25» состоит из: бортового высокопроизводительного вычислителя; системы измерения параметров движения летательного аппарата; многофункционального сенсорного экрана.

gorizont25_na_samolete_yak52b2.jpg

Авиастроитель
В России создана и прошла тестирование новая авиационная бортовая система «Горизонт-25»

Новая бортовая система обеспечивает: вывод пилотажно-навигационной информации на многофункциональный индикатор в кабине, включая дополнительные указатели, необходимые для выполнения посадки в сложных метеоусловиях и при плохой видимости (указатель вектора скорости, курсоглиссадные и директорные планки); навигационную индикацию, необходимую для выполнения полета по заранее сформированному маршруту (в том числе приведение к аэродрому назначения или вылета в сложных метеоусловиях); вывод изображения с бортовых камер на экран с дополнением в виде пилотажно-навигационной индикации или прицельными метками.

На данный момент бортовая многофункциональная интеллектуальная система «Горизонт-25» прошла успешное тестирование на самолете «Як-52Б2», разработанном ОКБ «Авиастроитель». Самолет является прототипом пилотируемого перехватчика беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Установка системы «Горизонт-25» на данном летательном аппарате позволяет: получать информацию от бортового радара о положении воздушной цели и формировать индикацию для ее перехвата; обеспечивать трансляцию видеоизображения с прицельной информацией; отображать на экране пилотажную индикацию, позволяющую использовать самолет в простых и сложных метеоусловиях, в светлое и темное время суток, при любой видимости.

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
безопасность

В дальнейшем тестирование новой разработки будет продолжено.

Авиационная бортовая система «Горизонт-25» является отечественной разработкой, полностью производится в России, в связи с чем ее стоимость в шесть-восемь раз меньше, чем у аналогов, представленных в настоящее время в России на рынке авиационного оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами

Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще