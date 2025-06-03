В России создана и прошла тестирование новая авиационная бортовая система «Горизонт-25»

Новая российская разработка — авиационная бортовая многофункциональная интеллектуальная система отображения информации «Горизонт-25» — была создана с целью установки на легкомоторных самолетах для обеспечения полетов в любое время суток и в любых метеоусловиях. Также «Горизонт-25» может быть использован при проведении летных испытаний сложных технических систем, устанавливаемых на самолеты и вертолеты - бортовых радаров, средств РЭБ и вооружения. Об этом CNews сообщили представители опытно-конструкторского бюро «Авиастроитель»

Система «Горизонт-25» состоит из: бортового высокопроизводительного вычислителя; системы измерения параметров движения летательного аппарата; многофункционального сенсорного экрана.

Авиастроитель В России создана и прошла тестирование новая авиационная бортовая система «Горизонт-25»

Новая бортовая система обеспечивает: вывод пилотажно-навигационной информации на многофункциональный индикатор в кабине, включая дополнительные указатели, необходимые для выполнения посадки в сложных метеоусловиях и при плохой видимости (указатель вектора скорости, курсоглиссадные и директорные планки); навигационную индикацию, необходимую для выполнения полета по заранее сформированному маршруту (в том числе приведение к аэродрому назначения или вылета в сложных метеоусловиях); вывод изображения с бортовых камер на экран с дополнением в виде пилотажно-навигационной индикации или прицельными метками.

На данный момент бортовая многофункциональная интеллектуальная система «Горизонт-25» прошла успешное тестирование на самолете «Як-52Б2», разработанном ОКБ «Авиастроитель». Самолет является прототипом пилотируемого перехватчика беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Установка системы «Горизонт-25» на данном летательном аппарате позволяет: получать информацию от бортового радара о положении воздушной цели и формировать индикацию для ее перехвата; обеспечивать трансляцию видеоизображения с прицельной информацией; отображать на экране пилотажную индикацию, позволяющую использовать самолет в простых и сложных метеоусловиях, в светлое и темное время суток, при любой видимости.

В дальнейшем тестирование новой разработки будет продолжено.

Авиационная бортовая система «Горизонт-25» является отечественной разработкой, полностью производится в России, в связи с чем ее стоимость в шесть-восемь раз меньше, чем у аналогов, представленных в настоящее время в России на рынке авиационного оборудования.