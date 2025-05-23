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Пересмотр тарифов на водоснабжение и водоотведение оцифровали в Подмосковье

На региональном портале стала доступна новая процедура по пересмотру тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В ряде случаев организации, которые эксплуатируют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения или их отдельные объекты могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Теперь сделать это можно полностью в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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Ранее установленные тарифы пересматривают, если вступило в законную силу решение суда или предписание федерального органа, изменился состав имущества заявителя, изменилась ставка НДС, изменился компонент на холодную воду или на тепловую энергию в составе одно- или двухкомпонентного тарифа на горячую воду.

Услуга «Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

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