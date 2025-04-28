ИТ, технические дисциплины и медицина — топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025

Специальности в ИТ — приоритетные направления для поступления после школы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников 9 и 11 классов школ из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У 55% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 67% отметили, что их дети выбирают вуз, и 7% — колледж.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 г. — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (14%), причем по сравнению с прошлым годом их стали выбирать чаще. На третьей строке — профессия врача (9%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 7% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 5% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения ИТ-специальности тоже лидируют (у 22% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (13%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (11%). В топ-5 вошли педагогика (10%) и юриспруденция (7%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 378

Время проведения: 1-21 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году

Размер выборки: 2000 респондентов.