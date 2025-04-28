Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ, технические дисциплины и медицина — топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025

Специальности в ИТ — приоритетные направления для поступления после школы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2000 родителей выпускников 9 и 11 классов школ из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У 55% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 67% отметили, что их дети выбирают вуз, и 7% — колледж.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 г. — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 24% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (14%), причем по сравнению с прошлым годом их стали выбирать чаще. На третьей строке — профессия врача (9%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 7% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 5% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения ИТ-специальности тоже лидируют (у 22% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (13%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (11%). В топ-5 вошли педагогика (10%) и юриспруденция (7%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 378

Время проведения: 1-21 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году

Размер выборки: 2000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый глава Intel перелопатит всю компанию: Работа только из офиса, массовые увольнения и сокращение расходов на сотрудников

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Популярнейший в России бренд смартфонов превратил сотрудников в рабов. За отпуска штрафуют, домой из офиса не отпускают. Опрос

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Обзор STARWIND SSV9550: доступный пылесос «три-в-одном»

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153