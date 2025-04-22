Что мешает россиянам найти работу в 2025 году

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что больше половины (54%) соискателей активно ищут работу, однако испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 5 по 13 апреля 2025 г. среди более 3 тыс. российских соискателей.

Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели, – это низкий уровень зарплат в вакансиях. Эту причину отметили сразу 46% респондентов. Каждый третий (33%) сомневается в собственных навыках и опыте, необходимых для интересующих позиций. Еще 28% опасаются, что не смогут найти предложения лучше текущей работы, а отсутствие указанной зарплаты в вакансиях затрудняет поиск работы для почти каждого четвертого (23%).

Чаще всего о низкой зарплате в вакансиях упоминают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и массмедиа (51%). При этом больше других о своих навыках беспокоятся ИТ-специалисты (44%), меньше всего – врачи и фармацевты (12%). А не найти вариант лучше нынешнего в большей степени боятся финансовые работники (37%), HR-специалисты (31%) и топ-менеджеры (30%).

Среди других распространенных опасений – отсутствие откликов от работодателей (21%), желание сменить профессию при недостатке опыта в новой сфере (17%), а также страх отказов из-за возраста (16%). Проблема нехватки вакансий по специальности и невозможность найти удаленную проблему волнуют 13% соискателей.

Другие трудности также включают размытые требования в вакансии и неподходящее расположение места работы (по 10%); нехватку времени, сил или ресурсов для активного поиска (9%); недостаток информации о работодателе или негативные отзывы о нем (8%).

Основные трудности, с которыми сталкиваются соискатели при поиске работы/подработки

Результаты опроса говорят о том, что для многих россиян поиск работы по-прежнему сопряжен с множеством субъективных и объективных барьеров. Понимание этих трудностей поможет улучшить процессы поиска и подбора, сделав их более прозрачными и эффективными как для соискателей, так и для работодателей.