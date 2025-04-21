Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня 2025 года

Аккредитованные ИТ-компании должны ежегодно подтверждать свой статус, подавая заявление на «Госуслугах». В 2025 г. форма будет открыта с 7 мая по 1 июня включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно указать в форме: информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ; ссылку на официальный сайт организации; для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Что еще необходимо для подтверждения аккредитации

Актуализировать согласие на раскрытие налоговой тайны и подать его по инструкции.

Проверить уровень средней зарплаты в компании. Он должен быть не ниже, чем по стране или региону, в котором зарегистрирована организация. Исключение — правообладатели продуктов из реестра российского ПО, они не проверяются на соответствие критерию по уровню заработной платы

Актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте компании.

Каким компаниям не нужно подавать заявление: созданным в 2025 г.; тем, кто получит государственную аккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля 2025 г.; применявшим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2025 г.

Подать в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, с указанием кода 20009 должны все аккредитованные ИТ-компании. В том числе — получатели льгот. В противном случае они не смогут подтвердить свой статус и лишатся аккредитации.