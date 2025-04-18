Релиз Mega OS от «РеалитиСофт» — российской альтернативы западным ОС

Российская ИТ-компания «РеалитиСофт» объявляет о выпуске Mega OS — полностью настраиваемой операционной системы. Об этом CNews сообщили представители «РеалитиСофт».

Mega OS ориентирована на конфиденциальность, производительность и локализацию, предлагая альтернативу для частных пользователей, образовательных учреждений и бизнеса в России. Благодаря модульной архитектуре система адаптируется под нужды разработчиков, преподавателей, студентов и обычных пользователей. Интерфейс — изначально русскоязычный, интуитивно понятный.

«Мы создали Mega OS, чтобы дать пользователям полный контроль над своей цифровой жизнью — без зависимости от зарубежных платформ», — сказал Джек Вингард, основатель «РеалитиСофт».

Ключевые особенности: полностью настраиваемый пользовательский опыт; русифицированный интерфейс и поддержка; офлайн-инструменты и автономное обновление; открытый исходный код для доверия и прозрачности.