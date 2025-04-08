Звонок с незнакомого номера: hh.ru поможет отличить работодателя от спамера

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru запустила опцию звонков от рекрутеров прямо внутри мобильного приложения. Опция обеспечивает дополнительную защита персональных данных соискателей от мошенников. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Процесс поиска работы сопряжен с постоянными коммуникациями соискателей с работодателями, но бесконечные спам-звонки с незнакомых номеров приучили людей не отвечать на них. У такой защиты от спамеров и мошенников есть и другая сторона: соискатель можете пропустить важный вызов — например, звонок от потенциального работодателя. Теперь в мобильном приложении hh.ru появилась возможность отвечать на звонки с предложением работы и не переживать за свою безопасность.

Чтобы получить возможность отвечать на звонки с предложением работы, нужно разрешить приложению hh работа на мобильном доступ к микрофону –– тогда работодатель сможет позвонить соискателю.

Сделать это можно несколькими способами: с карточки на экране поиска; на экране чата с работодателем и в настройках.

«Теперь, если работодатель звонит соискателю внутри приложения, кандидат может быть уверен, что с ним хотят связаться по работе. Это дополнительная защита от мошенников и уверенность, что звонок точно связан с поиском работы. Все работодатели на hh.ru проходят несколько этапов проверки, прежде чем смогут напрямую взаимодействовать с пользователями, просматривать резюме и отправлять приглашения», – сказал Игорь Фалин, руководитель направления Коммуникационная платформа в hh.ru.

Работодатели могут звонить через hh работа и по реальному номеру телефона. В таком случае соискатель будет видеть входящий с незнакомого номера, но с пометкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по вакансии».

Вся информация о звонках внутри приложения остается в чате соискателя с работодателем на hh.ru. Поэтому, даже если звонок пропущен, позже можно зайти в диалоговое окно и договориться о новой беседе по телефону. Или пообщаться в формате переписки прямо в чате — это также безопасно, как принимать звонки через приложение сервиса.

Работодатели могут по-прежнему пользоваться обычными звонками. Сервис не гарантирует безопасность входящих не через приложение «hh работа».