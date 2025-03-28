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У подмосковного ИИ-контролера по поиску безнадзорных животных уже более 9,7 тыс. «глаз»

К ИИ-проекту по выявлению на улицах Московской области безнадзорных животных подключено уже свыше 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы продолжаем внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на улицах Подмосковья. Оперативно подключаем ее в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему. За время работы нейроконтролер уже помог выявить 295 случаев бездомных животных и снизил количество обращений и жалоб по данной теме на 20%», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект автоматически распознает безнадзорных животных с помощью камер системы «Безопасный регион». Он фиксирует видеокадр, а также информацию о дате, времени, адресе и количестве обнаруженных собак. После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства для дальнейшей проверки.

«Точность определения собак в рамках ИИ-проекта достигает 96%», – сказала Надежда Куртяник.

Разработкой ИИ-решения занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «Максимум». Проект запущен совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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