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ГК «Гарда»: мошенничество с видео – как распознать подделку

Мошенники все чаще прибегают к использованию инноваций для манипуляций жертвами с целью наживы. Одна из технологий – дипфейк, основана на использовании искусственного интеллекта для имитации голоса и создания правдоподобных видео. В России за 2024 г. число махинаций с ее использованием выросло более чем на 10%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Не так давно в Сети появилось несколько дискредитирующих власти дипфейк-выступлений российских губернаторов. Мошенники создают правдоподобные видеосообщения с просьбами о перечислении денег. Аудиовызовы от имени близких, увы, тоже перестали быть редкостью.

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Выявить подделку по визуальным или звуковым артефактам из-за совершенствования алгоритмов стало значительно сложнее. Раньше неестественные текстуры и ошибки изображения, искажения в голосе, низкое качество видео и аудио были достоверными признаками фальсификации, однако сегодня такие ошибки встречаются все реже. В связи с этим для обнаружения дипфейков необходимо применять специализированные программы, например, Resemblyzer и Deepware, которые анализируют контент и выявляют признаки искусственной модификации с точностью выше 90%.

Как защититься

Если сообщение или звонок содержат необычные или срочные просьбы и указания, например, о переводе денег или передаче конфиденциальных данных, то это может быть признаком мошенничества, и стоит взять паузу в общении и подтвердить личность собеседника. Для этого можно спросить о событии или факте, известном только реальным людям, использовать пароли или связаться через другие каналы связи (например, через звонок, но не на тот номер, с которого пришло подозрительное сообщение, или встретиться с человеком лично).

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