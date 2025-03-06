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«ВКонтакте» расширила возможности получения отметки «Подтвержденный бизнес»

«ВКонтакте» расширила возможности получения отметки «Подтвержденный бизнес». Теперь получить серую галочку можно, подтвердив реквизиты через сервис «СберБизнес ID» или «Госуслуги».

Отметка в виде серой галочки показывает, что сообщество ведёт реально существующий бизнес, и помогает повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание. Подтверждение реквизитов ранее было доступно через сервисы авторизации Т-Банка и Альфа-Банка. Теперь к способам подтверждения добавились «СберБизнес ID» и «Госуслуги»: ими могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Бизнес может получить отметку «Подтвержденный бизнес» по желанию: для этого нужно авторизоваться через «VK Бизнес ID», а затем либо подтвердить реквизиты через банковские сервисы или «Госуслуги», либо загрузить необходимые документы в личном кабинете «VK Бизнес ID» для ручной проверки.

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Техника

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