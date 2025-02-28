«Диасофт» расширил возможности программного продукта «Управление портфелем активов клиента»

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности программного продукта «Управление портфелем активов клиента», входящего в состав решения «Брокерское обслуживание». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Расчет финансовых показателей

В продукте реализован расчет финансовых показателей для рекомендованного портфеля (набор инструментов, который управляющий предлагает клиенту для достижения поставленной финансовой цели). «Управление портфелем активов клиента» позволяет сравнивать показатели рекомендованного и фактического портфеля клиента.

Продукт дает возможность рассчитывать и хранить финансовые показатели каждого актива. Это помогает оценивать влияние отдельных активов на эффективность управления портфелем. Все финансовые показатели могут быть рассчитаны за произвольный период времени с даты создания портфеля.

Инвестиционное консультирование

Управляющий портфелем может проводить регулярные или разовые консультации по управлению портфелем. Для этого функционал продукта дает возможность вести договоры инвестиционного консультирования. «Управление портфелем активов клиента» позволяет также загружать текущий портфель клиента из внешнего источника, например, из отчета брокера, обслуживающего клиента. В отчете есть рекомендации по изменению состава портфеля, которые управляющий портфелем может предоставить клиенту в рамках инвестиционного консультирования.

Мониторинг состава портфеля клиента

Продукт отражает состав портфеля в режиме реального времени на основе фактических и плановых движений активов по сделкам и неторговым операциям. Новый функционал дает возможность настраивать разные режимы обновления и мониторинга портфеля клиента. Эти данные можно получать каждые 15 минут, ежечасно или в начале и в конце дня.

Реализация продукта в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке позволяет легко интегрировать «Управление портфелем активов клиента» в любой ИТ-ландшафт финансовой организации.