Рынок морских грузоперевозок получил цифровую платформу для расчета стоимости фрахта

Рынок морских грузоперевозок получил цифровую платформу для расчета стоимости фрахта. С помощью сервисов XMARINEIQ специалисты могут экономить часы на расчетах стоимости рейса и сталийного времени.

Цифровая платформа XMARINEIQ — набор сервисов для судовладельцев, судовых брокеров и логистов. Инструменты платформы позволяют до нескольких минут сократить время на расчеты, необходимые для заключения и исполнения договора фрахта: это расчет сталийного времени и стоимости рейса в зависимости от множества параметров.

Привычные для специалистов отрасли инструменты расчетов, такие как сложные электронные таблицы, перестали отвечать требованиями рынка. Для работы с ними требуется постоянный доступ к рабочему компьютеру и высокий уровень внимания при вводе данных, а на сами расчеты уходят часы рабочего времени.

Платформа включает три сервиса:

SearouteIQ — инструмент для расчета стоимости рейса. За три минуты рассчитывает стоимость фрахта в сутки или стоимость за единицу груза, при этом учитывает более 30 параметров, таких, как стоимость топлива, вид груза, различные задержки и др. В сервисе реализовано автоматическое определение расстояний между портами, а также приложение строит графики зависимости стоимости рейса от различный факторов, например, от изменения цен на топливо.

LaytimeIQ — позволяет считать сталийное время, то есть фактическое время нахождения судна в порту на период погрузки и разгрузки, и оценивать сумму доплат или возврата средств в случае расхождений со временем, предусмотренным договором. Система упрощает ввод данных за счет уже имеющихся в системе предварительных расчетов типовых договоров. Это не только ускорят расчеты, но и сокращает процент ошибок, искажающих результат.

LaytimeIQ AI+ — полностью автоматизированный расчет сталийного времени с использованием искусственного интеллекта. Пользователю потребуются загрузить в систему два документа — чартер (договор фрахта) и стейтмент (документ, который содержит фактически данные о времени прибытия судна в порт, использования сталийного времени, перерывах и простоях при погрузке или разгрузке). Нейросеть анализирует их и рассчитывает сумму к возврату или доплате за фактическое время нахождения судна в порту если оно отличается от указанного в договоре фрахта.

«Как подразделение компании, которая более 10 лет занимается морскими грузоперевозками, мы на собственном опыте знаем о том, сколько времени уходит на расчет стоимости рейса и о каких суммах идет речь при расчете сталийного времени — в этом процессе не должно быть ошибок, — сказал Василий Глушков, руководитель сервиса XMARINEIQ. — Мы вложили в этот сервис все свои знания, всю экспертизу и сделали его максимально простым и интуитивно понятны — мы даже не стали писать инструкцию для пользователей. Сервис максимально снимает нагрузку с пользователя, ему не нужно вводить десятки параметров — мы добавили готовые расчеты для типовых договоров фрахта, актуальные для морских перевозок индексы, расстояния между портами и другую информацию, которая необходима при расчетах. Если быть честным, то изначально мы создавали сервис для себя. А сейчас мы предлагаем его рынку — нашим коллегам, партнерам и даже конкурентам».

SearouteIQ уже доступен на веб-платформе и Android, а версия для iOS появится 20 марта 2025 г. Расчет сталийного времени, LaytimeIQ, будет доступен с 1 марта 2025 г. в веб-версии и для Android-устройств. Приложение для iOS планируется к выходу 20 марта 2025 г., пока пользователи Apple могут работать с адаптивной веб-версией.

Версия LaytimeIQ AI+ с искусственным интеллектом появится с 1 июня 2025 г.