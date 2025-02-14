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Новая платформа BRaiN HR

Российская компания «НДК» анонсировала запуск платформы BRaiN HR, которая использует искусственный интеллект и нейросети для оптимизации процессов рекрутинга. Платформа интегрируется с сайтами по поиску работы и призвана взять на себя рутинные задачи найма, такие как: управление вакансиями, разбор откликов, поиск кандидатов, этапы собеседований, онбординг и жизненный цикл сотрудника. Об этом CNews сообщили представители компании «НДК».

Система способна самостоятельно и экспертно генерировать текст вакансий и размещать их, сортировать и высокоточно оценивать данные, указанные в резюме, по заданным критериям, проводить видеоинтервью (на разных языках) без участия рекрутера и профильных специалистов, анализировать ответы и поведение соискателя. Кроме того, функция anti-fraud помогает выявлять использование подсказок кандидатами во время собеседования. Функционал дополняет собственная ATS.

Если поток откликов недостаточен, BRaiN HR запускает самостоятельный поиск подходящих кандидатов, направляет им приглашения на собеседование и ускоряет процесс закрытия вакансий. Это позволяет HR-специалистам минимизировать ручной труд и сосредоточиться на стратегических задачах.

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Новая платформа обещает стать универсальным решением для рекрутеров, кадровых агентств, организаций и коммерческих компаний, для которых важны качество и скорость найма. Автоматизация оценки резюме и глубокий анализ кандидатов повышают точность и объективность найма, сокращая затраты времени и ресурсов.

BRaiN HR уже привлекла внимание экспертов рынка и активных пользователей. Ее возможности не только упрощают процесс рекрутинга, но и позволяют ускорить подбор персонала.

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