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Карточки товаров без лишних полей: продавцам на «Яндекс Маркете» станет проще работать над качеством контента

«Яндекс Маркет» упростил работу с контентом для своих продавцов. Для этого маркетплейс добавил более детализированные категории товаров и убрал лишние поля в карточках. Так товары продавцов, которые уже торгуют на «Маркете», будут лучше ранжироваться в поиске и получать больше показов и продаж, а значит — становиться лидерами своих подкатегорий. Новым продавцам будет проще заполнить карточку товара — достаточно выбрать новую подходящую категорию и добавить информацию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, категорию «Средства для стирки» «Маркет» разделит на «Стиральные порошки», «Капсулы и таблетки для стирки» и так далее. За счет этого в карточках порошка больше не будет поля «Количество капсул».

В карточках без лишних полей легче заполнить все характеристики и получить 100 баллов за качество контента — один из факторов ранжирования. Это поможет товару подняться выше в выдаче и получить больше показов. При этом качество контента влияет не только на показы, но и на продажи. По данным «Яндекс Маркета», у продавцов с показателем 80 баллов и выше количество заказов растет на 44%, а товарооборот — на 40% по сравнению с теми продавцами, у которых качество контента 60–80 баллов.

Категории будут обновляться постепенно. «Маркет» заранее предупредит продавцов о новом этапе деления — так они смогут проверить, что новая категория товара определилась правильно, и изменить ее, если нужно. Маркетплейс уже детализировал категории товаров для дачи, сада и огорода, предупредил о грядущих изменениях продавцов продуктов, товаров для животных, товаров для дома, строительства и ремонта. В течение нескольких месяцев уведомления получат продавцы из остальных категорий.

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