Управляющая организациия «Культура» монетизировала деятельность и повысила вовлеченность жителей с помощью сервиса «Маркет»

Создание безопасных и комфортных условий для жизни – одна из задач, которую решает цифровизация управления многоквартирными домами. Зачастую представители управляющих организаций сужают круг возможностей, ограничивая пользователя рядом функций мобильного приложения. Другой путь, по которому пошла Управляющая компания «Культура» из Хабаровска – это создание полноценной экосистемы сервисов на базе мобильного приложения, работающие на репутацию управляющей компании и формирующие комьюнити бизнеса и жильцов. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

УК «Культура» была организована для управления объектами застройщика «Да!Девелопмент». Под управлением УК сегодня находятся четыре современных ЖК, два из которых еще достраиваются. Это более 3000 жильцов.

Команда Ujin помогла сотрудникам управляющей организации настроить цифровые сервисы, провела обучающие семинары о возможностях личного кабинета УК и мобильного приложения исполнителя. В результате вся работа сотрудников сегодня строится на базе сервисов Ujin, благодаря которым жители МКД получают современный и качественный сервис.

Возможности мобильного приложения и сервиса «Маркет»

Одно из ключевых направлений работы, которое выбрала управляющая организация, – это развитие коммерческих услуг на базе мобильного приложения жителя «Культура» и сервиса «Маркет». С помощью этого раздела жители заказывают услуги и доставку товаров у различных компаний.

«Было большое желание сделать такой сервис, который позволил бы при возникновении какой-либо потребности, жителям, в первую очередь, заходить в мобильное приложение дома и смотреть, а что есть там, чтобы из представленных предложений они смогли удовлетворить свои потребности», – сказала руководитель по развитию сервисов приложения «Культура» Полина Серых.

В результате совместно с девелопером управляющая компания создала комфортную городскую среду для полноценной жизни. В рамках этой миссии в приложении появились проверенные товары и услуги партнеров по специальным ценам для жильцов, предусмотрена бонусная программа.

Каких результатов удалось достичь

«Маркет» оказался популярен среди жителей ЖК и за год развился до полноценной локальной торговой площадки. К сервису подключились более 60 продавцов, которые предоставляют свыше 200 наименований товаров и услуг: от заказа еды, мебели, детских товаров до отделочных товаров, медицинских услуг. Самыми популярными категориями являются товары категорий «Рестораны / кафе» и «Здоровье и красота». С момента запуска Маркета выросла и пользовательская активность в приложении. В декабре она составила 80%.

Для управляющей компании «Маркет» стал полноценной статьей доходов с агентским вознаграждением за каждую реализованную сделку продавцов.

«Маркет – это наше конкурентное преимущество, которое позволяет нам выделяться на фоне других УК и предоставлять качественные услуги и даже зарабатывать на этом. Мы постоянно находимся в режиме диалога с разработчиками приложения, объясняя важность тех или иных доработок, в том числе визуальных, с точки зрения удобства и простоты использования», – сказала Полина Серых.