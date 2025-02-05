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«Авито Работа»: оценщик — самая высокооплачиваемая офисная профессия для начинающих специалистов в январе 2025

Аналитики «Авито Работы» изучили данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников за январь 2025 г. и составили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных профессий. Лидером рейтинга стала профессия оценщика: в среднем работодатели предлагали начинающим кандидатам около 136,36 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день (+19% за год). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий не были включены профессии, уровень зарплаты по которым может значительно отличаться в зависимости от стажа и навыков кандидата (ИT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также профессионалы, чей доход не фиксирован и формируется преимущественно из процентов со сделок (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риелторы). При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.

На втором месте в рейтинге оказалась профессия архитектора. Средние зарплатные предложения для новых соискателей с опытом работы до 1-3 лет в январе 2025 г. составили 93,25 тыс. руб. в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 33%.

Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия супервайзера. В январе 2025 г. кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать в среднем на 90,26 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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