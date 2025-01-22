«Авито Работа»: спрос на турагентов за год вырос более чем вдвое

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги 2024 г. и изучили, как менялся спрос работодателей на специалистов, занятых в туристической отрасли. Самой востребованной стала специальность турагента, спрос на которых вырос более чем два раза (+125%) за год, а в среднем соискателям предлагали около 65,9 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. При этом фактический заработок этих специалистов варьируется, так как зависит от процентов с продаж. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Существенный рост показали и другие специальности в сфере туризма и гостеприимства. Так, количество вакансий для горничных в 2024 г. увеличилось на 40%, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 51,5 тыс. руб. в месяц. Спрос на официантов год к году вырос на 22% — соискатели в среднем могли рассчитывать на 52,8 тыс. руб. ежемесячно, при этом их фактический доход может быть значительно выше за счет чаевых.

Заметный рост продемонстрировали вакансии для экскурсоводов (+17%) и аниматоров (+16%). Также увеличился спрос на барменов (+15%) и администраторов ресторанов (+13%).

«За последний год в России появились десятки новых туристических направлений и маршрутов, а существующие курорты значительно расширили свою инфраструктуру. Это естественным образом отразилось на рынке труда — индустрии требуется все больше квалифицированных специалистов, в связи с чем в 2024 г. средние зарплатные предложения для соискателей в туризме и гостиничном бизнесе выросли на 16% год к году. Особенно высокий спрос мы видим на турагентов, которые помогают россиянам открывать для себя новые туристические направления», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».