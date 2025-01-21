Злоумышленники используют поддельные сервисы для проникновения в инфраструктуру компаний

Мошенники постоянно применяют методы социальной инженерии для получения доступа к данным организаций из самых различных отраслей. Эксперты компании «Нейроинформ» обнаружили, что злоумышленники стали более активно использовать поддельные сервисы для проникновения в инфраструктуру российских компаний. Данный способ пользуется большой популярностью среди киберпреступников. С каждым днем эксперты фиксируют все больше подобных случаев в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Нейроинформ».

Специалисты подробно изучили схему мошенников, которая выглядит весьма убедительно для обычного человека. Злоумышленники рассылают сотрудникам компаний электронные письма, предлагая протестировать работу новых сервисов для повышения уровня безопасности удаленного доступа к информационным ресурсам компании. Для использования сервиса сотрудникам нужно авторизоваться на поддельном сайте, используя при этом данные своей корпоративной почты, полностью указав логин и пароль. После этого хакеры получают доступ к корпоративной почте сотрудника. Это дает злоумышленникам возможность читать переписку, скачать адресную книгу компании, и в некоторых случаях получить доступ по V** к внутренней инфраструктуре.

Поскольку сотрудники организаций уверены, что они получили письмо от ИТ-подразделения компании, то не видят в этом ничего подозрительного, авторизуются на сайтах вводя данные от своей рабочей почты. По данным «Нейроинформ», для получения доступа к поддельным сервисам 60% сотрудников переходят по таким ссылкам, а 45% перешедших вводят свои корпоративные данные. Большинство сотрудников воспринимают такие сообщения как поручение по работе, которое нужно обязательно выполнить. В данном случае злоумышленники используют чувство ответственности сотрудников, а также их стремление работать максимально эффективно. Нередко в письме мошенники пугают последствиями (вплоть до лишения премий), если со стороны сотрудника не будет реакции на письмо.

Хакеры постоянно изобретают новые мошеннические схемы, чтобы получить доступ к данным организаций. Сотрудникам компаний необходимо проявлять осторожность при получении любых подозрительных писем, чтобы не стать жертвой злоумышленников.