Онлайн-предприниматели рассказали, на что пошли ради своего дела

В «ЮKassa» выяснили, с какими вызовами сталкивались онлайн-предприниматели, развивая бизнес. Опрос показал, что две трети респондентов испытывали при запуске своего дела те или иные трудности, главные из которых — нехватка знаний и финансов. Справиться с проблемами многим помогают близкие, хотя часто предпринимателям приходится жертвовать личной жизнью. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе «ЮKassa» приняли участие 150 онлайн-предпринимателей, из которых 59% ИП, 27% самозанятых и 14% ООО. 59% опрошенных предпринимателей — мужчины, 41% — женщины. У 18% опрошенных текущему бизнесу меньше года, у 32% — от года до трех лет, у 18% — от четырех до семи лет, у 10% — от 8 до 10 лет, у 22% — более 10 лет.

Две трети испытывали сложности в бизнесе

У 63% участников опроса текущий бизнес — первый, еще 25% уже запускали два или три дела, а у остальных попыток было больше. Умеренные сложности на старте испытывал 61% опрошенных, а у 20% были серьезные проблемы.

Отвечая на вопрос об основных трудностях при запуске бизнеса, респонденты могли выбрать несколько разных вариантов. Выяснилось, что подавляющее большинство столкнулось на старте с нехваткой знаний (70%) и денег (61%). Для 43% опрошенных запуск оказался психологически сложным, еще 30% беспокоило отсутствие единомышленников, а 20% назвали одной из основных сложностей бюрократию.

Ради дела жертвуют свободным временем и личной жизнью

Самой главной жертвой онлайн-предприниматели называют свободное время (88% ответов). Многие пожертвовали также личной жизнью (50%), деньгами (46%) и увлечениями (33%). В свободных ответах респонденты рассказали о пережитых трудностях подробнее.

«Главная жертва — это огромные финансовые вложения, которые со временем стали окупаться».

«В один из прошлых бизнесов заложил все, кроме квартиры, когда получил убытки из-за неверных бизнес-решений. За последнее время отдал все имеющиеся деньги в дело и питался сечкой полгода, работая с 8 утра до 2 часов ночи».

«Пожертвовала всем своим временем и в первые полгода работала в ноль, не окупая первоначальные вложения».

«Главная жертва — стабильность. В любой самой сложной ситуации (пандемия, санкции, кассовый разрыв) ты являешься единственным, кто с этим может и должен справиться. Ситуация меняется постоянно, поэтому то, что работало вчера, завтра может оказаться бесполезным. Нужно постоянно искать новые решения и подходы, даже пока все хорошо. К этому не сразу привыкаешь, но это заставляет держаться в тонусе!»

При этом некоторые участники опроса отметили, что не считают испытанные трудности серьезной проблемой.

«Ничем не жертвую, это просто моя работа».

«В начале пути приходится много времени посвящать работе, но потом получается держать все в балансе».

Друзья и семья — главный источник поддержки

Многие онлайн-предприниматели находят помощь именно в тех сферах жизни, которыми им приходится жертвовать. Так, при становлении бизнеса 45% опрошенных получали поддержку в основном от семьи и друзей. Многие упоминали также поддержку от государства (14%), деловых партнеров (12%) и других предпринимателей (9%). Еще 40% онлайн-предпринимателей ответили, что их никто не поддерживал.

Чтобы преодолеть трудности, большинство опрошенных проходят необходимое обучение (52%) или изучают другой мировой опыт (46%), советуются с более опытными коллегами (41%), а также с семьей и друзьями (38%). Реже за помощью обращаются к другим предпринимателям (27%), к партнерам или бизнес-сообществу (по 11%).

Собственные достижения мотивируют двигаться вперед

Большинство опрошенных (86%) рассказали, что испытывают профессиональное выгорание время от времени, а 5% — постоянно. Еще 9% респондентов никогда не сталкивались с такой проблемой.

Чаще всего предпринимателей вдохновляют и заставляют продолжать свое дело, несмотря на трудности, уже достигнутые цели (21% ответов). Для 19% главный мотиватор — рост прибыли, для 16% — развитие навыков, еще для 16% — расширение горизонтов.

Остальные упоминали развитие личного бренда, поддержку от семьи и друзей, а также глобальные цели: многим важно приносить пользу обществу, помогать людям и оставить что-то после себя.

Не бояться и взвешивать решения — главный совет от предпринимателей

Опрошенные представители бизнеса отмечают, что при запуске своего дела самое главное — не бояться ошибок, пробовать новое и проверять гипотезы, быть решительным и постоянно учиться.

«Любое действие, пусть даже не совсем верное, в отдаленной перспективе результативнее долгих размышлений и тщательной подготовки, так как в бизнесе даже тщательная подготовка не гарантирует успеха».

«Систематичность, улучшения себя вчерашнего помогут быстрее добиться успеха. Конечно, есть риски, их никто не отменял, но иногда стоит сделать шаг, который боишься сделать всю жизнь (только обдумай и взвесь, чтобы не прогореть по итогу)».

«Вы точно готовы жить цифрами и результатами? Вы готовы делать так, чтобы каждое действие заканчивалось измеряемым результатом? Если да, тогда вам сюда, в построение своего бизнеса. Если нет, то сначала пойдите к кому-нибудь в найм по выбранной нише, посмотрите, как другие делают деньги, научитесь чему-либо из этого, а уж потом пробуйте создать свой бизнес».

«А когда опускаются руки, советую взять один-два дня на отдых и идти дальше».